Aşık Veysel'in torunu, Akşener'in Başdınışmanı Özer: İYİ Parti merkez partisi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Başdanışmanı olan Aşık Veysel\'in torunu Çiğdem Özer (41), partilerinin ne sol ne de sağda olduğunu, İYİ Parti\'nin merkez partisi olduğunu söyledi.

Bir holdingde üst düzey görevdeyken İYİ Parti\'in kurulmasının ardından işinden istifa edip, siyasete atılan Aşık Veysel\'in torunu olan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Meral Akşener\'in Başdanışmanı Çiğdem Özer, yurt gezilerinde insanlara dokunmak istediklerini belirtirek, \"Biz her bölgeye giderek, hem konuşarak, hem gözlerinin içine bakarak ve yüreklerine dokunarak bu gezilerimizi ara vermeden sürdürüyoruz\" dedi.

Tunceli\'ye yaptıkları geziyi de değerlendiren Özer, Tunceli\'nin Türkiye\'de çok özel bir yere sahip olduğunu, hem kendisi hem partisi hem de Türkiye için çok özel bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tunceli\'den Genel Başkanları Akşener\'in mutlu bir şekilde ayrıldığını söyleyen Başdanışman Özer, \"Tunceli\'de insanların bizi kucaklaması karşılaması çok sıcaktı. Cemevinde bizlerle yemeklerini paylaştılar. Tunceli halkına dokunarak ileriki dönemlerde Tunceli\'nin ve bölgenin sorunlarını anlamak ve aktarmak, dile getirmek anlamında insanlarla birebir yüz yüze konuşmak çok değerlidir. Alevilerin sıkıntıları sorunları dertleri nedir yerinde mekanında öğrendik. Alevi dedelerimiz cemevinde Alevilerin sorunları talepleri nedir bizlere aktardı. Alevilerin sorun ve taleplerini çözmek için İyi Parti kararlıdır. İktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğimizde son derece eminim herkeste buna inansın\" dedi.

\'HER KESİME EŞİT MESAFEDE DURAN BİR PARTİYİZ\'

İYİ Parti olarak her kesime eşit mesefade olduklarını dile getiren Çiğdem Özer, partisini \'merkez partisi\' olarak tanımladı. İYİ Parti\'nin Türkiye\'de hiçbir siyasi partinin devamı olmadığını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

\"İYİ Parti yeni bir partidir. Merkezin ne sağında ne de solundadır. İYİ Parti merkez partisidir. Her kesime eşit mesafede duran bir partidir. İYİ Parti merkezde olduğu sürece merkezin sağında ve solunda tüm insanları tüm vatanını seven, milletini seven tüm yurttaşları yüzde yüz kucaklayan bir parti olarak doğdu. Bu çizgisini de ısrarla sonuna kadar devam ettirecektir. Zaten parti yöneticilerine baktığınız zaman, kurucular kurulu , genel idare kurulu, divan kurulu yani bizim bütün kurullarımızda farklı siyasi görüş ve düşüncelere sahip, farklı etnik gruplara sahip pek çok insanımız var. Farklı görüş ve düşüncedeki insanlar olarak tek bir çatı altında toplandık. Bir tek ortak amacımız var ülkemize milletimize hizmet etmek. Biz İYİ Parti olarak, Türkiye\'de kutuplaşmadan sevgi içinde barış içinde insanlarımızla bütünleşmek için yola çıktık. Yani dolayısıyla gelen tepkiler yersiz bir Alevi olarak İYİ Parti\'de bulunmak benim için onur. Bizim partinin temel görüşü; farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Kimse kimseyi ötekileştirmek istemiyor. Tam birlik ve beraberlik içerisinde sevgi dilini kullanarak bu yolda yürümeye başladık.\"

\'DEDEMİN BİRLİK VE BERABERLİK FELFESİYLE YOLA ÇIKTIK\'

Halk ozanı dedesi Aşık Veysel\'in felsefesiyle yola çıktığını dile getiren Özer, \"Benim burada olmamın nedeni dedem Aşık Veysel\'in birlik ve beraberlik felsefesinde yola çıktığımız zaman 50 sene önce yazdığı çok sevdiğim bir şiiri var. Dinlerin, mezheplerin, ırkların, insan hayatında bu ayrışmaların bu kutuplaşmaların onları ne kadar felakete gördürdüğünü ifade eden bir birlik destanı vardır. Ben bu destanı çok seviyorum. Destanda diyor ki \'Allah birdir Peygamber hak. Rabbin alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak söyleyeyim geldi sırası. Kuran\'a bak İncil\'e bak dört kitabın dördü de Hak. Hakir görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası.\' Bu çok uzun bir şiir ve son kıtasında diyor ki, \'Veysel sapma sağa sola, sen Allah\'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası.\' İşte biz bu aşkla ülkemize hizmet etmek için dedemin yani Aşık Veysel\'in birlik ve beraberlik felsefisi üzerinden yola çıkarak herkesin Anayasa önünde eşit haklara sahip olduğu fikri ile yola çıkıp tüm insanları kucaklamayı hedefledik\" dedi.



