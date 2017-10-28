Aşık Veysel'in kızı: Yalan yanlış haberlerden rahatsızım

Aşık Veysel’in doğum tarihi olduğu belirtilen 25 Ekim’de Google tarafından doodle hazırlanmasına kızı Menekşe Şatıroğlu Süzer'den itiraz geldi. Süzer, babası hakkında çıkan yalan ve yanlış haberlerden rahatsız olduğunu belirterek, “Aşık Veysel’in 25 Ekim’de doğması mümkün değildir" dedi.

Menekşe Şatıroğlu Süzer açıklamasının devamında şunları aktardı:

“Aşık Veysel’in doğum tarihi Google doodles tarafından 25 Ekim olarak yayınlandı. Ardından, medya da ve sosyal medya da yayınlandı.

Aşık Veysel’in yaşam öyküsünü yazan Ümit Yaşar Oğuzcan ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ isimli kitabında, ‘Üçyüz onda gelmiş idim Cihane’ diyor. Yıl 1894 oluyor hesapça. Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyü’nde dünyaya gelmiş. Anası Gülizar, bir yaz günü köy dolaylarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde; oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel’i.’

Bu bilginin ışığında, koyunlar Mart – Nisan gibi doğurup ondan sonra da süt vermeye başlıyor ve eylül ayında sütten kesiliyor. Dolayısıyla, 25 Ekimde doğması mümkün değildir.

Toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede olan Aşık Veysel, toplumun sevgisine, beğenisine mahzar olmuştur. Aşık Veysel’I kullanmak isteyen bir takım çevreler, bir süredir araştırmadan yalan yanlış haberler yapmaktadır. Aşık Veysel’in çocukları hayattayken, doğru yazılmış kaynaklar mevcutken, ellerindeki hazır yanlış bilgiler dolaştırıyorlar.

Ben kızı Menekşe Şatıroğlu Süzer, bu durumdan çok rahatsızım ve çok üzülüyorum.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini rica ediyorum.”