Aşık Veysel ölümünün 37. yılında anıldı

T24 - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 37. yılında, doğum yeri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.



Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Şarkışla Kaymakam Vekili Salih Ayhan, Aşık Veysel'in Cumhuriyet döneminde yetişmiş olan Türk halk şiirinin önde gelen siması, gönül insanı olduğunu belirtti.



Aşık Veysel'i, "sadık yari kara toprağa" kavuşmasının 37. yıl dönümünde andıklarını belirten Ayhan, halk ozanlarının milleti bir arada tutan, millet olmasını sağlayan, değerlerin geçmişten geleceğe bir köprü kurarak aktarılmasında önemli bir yer tutan kişiler olduğunu söyledi.



Vali Yardımcısı İsmail Koşum ise Aşık Veysel'in ölümünün üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen halen kalplerde yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:



''Aşık Veysel, geçmiş yıllarda ortaya konulan ayrılıkları, bölünmeleri, ortaya atılan düşmanlık tohumlarını, 'ben hepsini çöpe atıyorum demek' istemiştir. 'Ayrılıkları bir tarafa koyun, hep birlikte kardeş olun, kaynaşın. Yüz yıllarca kardeşlik, barış vuku bulduysa insanlar birbiriyle kaynaşarak, sevgiyle, muhabbetle yaşadıysa siz de öyle yaşayın. Ben sazımla, gönlümden gelen namelerle, kalbimden gelen samimiyetle bir şeyler yaptım. Siz de işte köylü olarak, işçi olarak, toplumdaki pozisyonunuzla kendi üzerine düşeni yapın' demiştir.''



Öğrencilerin Şatıroğlu'nun şiirlerini okuduğu törene, ozanın oğulları Bahri ve Ahmet Şatıroğlu da katıldı.



Bahri Şatıroğlu, babasının mezarı ve müzenin bulunduğu Sivrialan köyüne çok sayıda kişi geldiğini belirterek, köy yolunun yapılmasını istedi.



Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Sivrialan köyündeki törene geçildi.



Ozanın mezarı başındaki törene katılan Vali Yardımcısı Koşum ve beraberindekiler burada dua etti.



Ardından ünlü ozanın müzeye dönüştürülen evinin gezildi. Halk ozanları, Aşık Veysel'in anısına, ozanın parçalarını seslendirdi.