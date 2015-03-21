Aşık Veysel, mezarı başında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 42’inci yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü’ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Şatıroğlu’nun yakınlarından katılan olmadı.

Hayata 78 yaşında veda eden Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünün 42’inci yıldönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Vali Alim Barut, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özbey, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. 2 erkek ve 4 kız çocuğu bulanan Şatıroğlu’nun anma törenine çocuklarından ve torunlarından katılan olmadı.

'Veysel'in anmaya değil, anlaşılmaya ihtiyacı var'

Vali Barut anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel’i ‘Kara Toprak’ şiiriyle tanıdığını, 42 yıl önce kara toprağın Aşık Veysel’i bağrına bastığını ifade etti. Barut, “Aşık Veysel’i anlamamız gerekir. Gönül gözü açık olan Aşık Veysel tüm hayatı boyunca birlik beraberliğe, Anadolu insanının insanlık değerlerini yüceltmesine ilişkin söz söyledi, tüm Anadolu’yu gezdi ve ünü de tüm dünyaya yayıldı” dedi.

CHP Milletvekili Özdemir ise Aşık Veysel’in anılmaya değil, anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Aşık Veysel Şatıroğlu bence sadece Valilik düzeyinde değil mutlaka bakanlık düzeyinde bir kanunla düzenlenerek anılmalı. Aşık Veysel haftası düzenlenmeli. Aşık Veysel’in birliği beraberliği ön plana çıkaran dünya görüşünün en azından Aşık Veysel haftasında bakanlık katında söylenmesi lazım” dedi.

Müzeye ziyaretçi akını

Vali Barut ve beraberindekiler daha sonra Aşık Veysel’in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel’in balmumundan yapılan heykeli gördü. Müzedeki programda halk ozanları Aşık Veysel’in eserlerinden örnekler sundu.