Aşık Veysel heykelindeki sazı kırdılar

İstanbul Avcılar’da açılış için son hazırlıkları yapılan Kültürpark’taki 10 heykel arasında bulunan Aşık Veysel’in heykelindeki sazının sapı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kırıldı.

Avcılar Belediyesi, daha önce otopark olarak kullanılan alanı ‘Kültürpark’ olarak yeniden düzenledi. Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle ‘Çanakkale Platformu’ oluşturulan bu alana her biri alanlarında önemli 10 ismin anısını canlı tutmak ve genç nesillere tanıtmak için için heykellerini yaptırdı. Çevre düzenlemeleri devam edilen ve henüz açılışı yapılmayan parka anıtlar getirilerek dikildi.

Cumhuriyet dönemi yazarlarından Halide Edip Adıvar, 20’nci Yüzyıl’ın en önemli sopranolarından Türk opera sanatçısı Leyla Gencer, sinema- tiyatro oyuncusu Adile Naşit, ilk kadın Türk Halk Müziği solisti ve ilk kadın şefi Nermin Altındağ Tüfekçi, Sivas’taki Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen aydınlar arasındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Edibe Sulari, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nazım Hizmet, Türk ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni Abidin Dino, halk ozanı Aşık Veysel, şair- gazeteci Ahmet Arif ve roman- öykü yazarı Yaşar Kemal’in heykelleri dikildi.

Görenlerin gün boyu ilgi ile incelediği, henüz kaidelerine isimlerin yazılmaması nedeniyle bir bölümü tanınmayan ünlü isimlere ait heykellerden özellikle Adile Naşit ile Aşık Veysel ilgi çekerken, bunlarla selfi çektiren veya yanlarına çıkarak hatıra fotoğrafı çektirenler görüldü.

Bu sabah parktan geçenler Aşık Veysel’in elindeki sazın sapının kırık olduğunu görünce şaşırdı. Avcılar Belediyesi anıtta en kısa sürede çalışma yapılacağını, anıtta hatıra fotoğrafı çektirenlerden birisinin asılması sonucu kırıldığı sanılan heykelin en kısa sürede onarılacağını açıkladı. Kültürpark’ın önümüzdeki günlerde CHP’li Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin katılacağı törenle açılacağı ifade edildi.