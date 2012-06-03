Aşık olan insan nasıl anlaşılır?

İnsanların belki de hakkında en çok konuştukları konu olan “aşk”ı bilim insanları araştırdı. ABD’de bulunan Villanova Üniversitesi’nden uzmanlar kimlere aşık olduğumuzu araştırırken psikoloji dergisi Psychologies’in Fransa edisyonu da psikiyatr ve psikanalistlere “aşık olduğumuzu nasıl anlarız” diye sordu.

Milliyet'in haberine göre, Villanova Üniversitesi, sosyal psikoloji bölümünün yaptığı araştırmalar sonucunda insanları karşı cinste, “karşı kutupların” ve negatif özelliklerin çektiği ortaya çıktı. 72 kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcılardan 24 kişilik özelliğini iyiden kötüye doğru puanlandırmaları istendi. Daha sonra da katılımcımlar kendilerini bunlardan dördü ile tanımladılar. Bunun ardından katılımcılara karşı cinsten kişilerin fotoğrafları gösterildi ve çekici buldukları kişileri de ilk listeden dört özellik ile tanımlamaları istendi.

Katılımcıların çekici buldukları ve beraber olmayı istedikleri kişilere kendilerini tanımlamak için “kullanmayacakları” kelimelerden biriyle niteledikleri görüldü. Bu nitelemelerde de dağınık, sakar, unutkan gibi “negatif” özelliklerin kullanılması dikkat çekti.

Peki karşı cinsten birinden etkilendiğinizde ona aşık olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Psychologies dergisi bu soruyu psikiyatr ve psikanalistlere sordu. Fransız psikanalist Alain Guy’a göre aşk tamamen bilincin dışında oluşuyor. Guy’a göre, “Aşk ve bilinç iki ayrı şeydir. Aşk bir büyüdür, bilinçsizliktir. Hiçbir şeye mantıklı yaklaşamama halidir.”

Sadakat aşk belirtisi değil

Bir çok piskiyatr da aşkı bir alt üst olma hali olarak tanımlıyor. Hatta psikiyatrlar aşkı, kişinin farkında olmasına rağmen “mantıksız” davranmaktan kendini alıkoyamadığı obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna benzetiyor ve aşkta bu halin 6 ay ila 1 yıl arasında devam ettiğini söylüyorlar. Uzmanlara göre aşık olunanın her saniye akılda olması ve çok özlenmesi de aşkın diğer belirtilerini oluşturuyor. Uzmanların aşk konusunda hemfikir oldukları bir başka nokta da sadakatin bir aşk belirtisi olmadığı.Psikiyatrlar sadakatin tamamen bireysel ahlakla ilgili olduğunu söylüyorlar.