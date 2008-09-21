Aşık olacağınız kişiyi testosteron seviyeniz belirliyor

Testosteron seviyesi yüksek olan erkekler feminen yüzlü kadınları çekici bulurken, yüksek oranda testosterona sahip kadınlar ise maskülen erkeklere ilgi duyuyor.



Taraf’ın haberine göre, Britanya’da yapılan bir araştırma insan vücudunda değişen testosteron seviyelerinin karşı cinsi çekici bulmada aradığı fiziksel özellikleri değiştirdiğini ortaya çıkardı.



Aberdeen Üniversitesi Yüz Araştırma Laboratuvarı’nın cinsler arasındaki çekicilikte yüzün nasıl bir rol oynadığı konusunda yaptığı araştırmanın sonuçları hayli ilgi çekici. Araştırmaya göre, testosteron seviyesi yüksek kadınlar, James Bond filmlerinde rol alan aktör Daniel Craig gibi daha maskülen görünüşlü erkeklere ilgi duyarken, yine yüksek oranda testosteron seviyesine sahip erkekler de Natalie Portman gibi feminen yüzlü kadınlardan hoşlanıyor. Araştırmacıların, denek erkek ve kadınları birer haftalık aralıklarla, 4 teste tabi tuttuğu ve her testte testosteron seviyelerinin ölçülebilmesi için tükürük örnekleri alındığı kaydedildi. Testlerde gösterilen yüzleri nasıl buldukları sorulan deneklerin cevaplarının testosteron seviyelerine bağlı olarak değiştiği gözlemlendi. Maskülen görünüşlü erkeklerin ve feminen görünüşlü kadınların daha sağlıklı çocuklar dünyaya getirdiğine inanıldığını söyleyen Aberdeen Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ben Jones, “Bu araştırma sonucunda, erkek ve kadınların hormonal dengelerinin değişimine bağlı olarak çekici buldukları insanların da değişebildiğini gözlemledik” diye konuştu. Araştırma sonuçlarının, önümüzdeki günlerde Aberdeen Üniversitesi’nde düzenlenecek bir açık oturumda tartışılacağı belirtildi.

