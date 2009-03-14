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Yaşam

Aşık Mahzuni'nin oğlu kuru soğana muhtaç!

Erdoğan ve Baykal’ın, Aşık Mahzuni Şerif’in dizeleriyle meydanlarda yürüttükleri soğan polemiğinin altından, oğul Mahzuni’nin dramı çıktı.

14 Mart 2009 02:00

Erdoğan ve Baykal’ın, Aşık Mahzuni Şerif’in dizeleriyle meydanlarda yürüttükleri soğan polemiğinin altından, oğul Mahzuni’nin dramı çıktı.

Doğuştan işitme ve konuşma engelli Ferhat Mahzuni, Ankara sokaklarında sefil bir hayat sürüyor. Doğru dürüst kalacak yeri dahi olmayan ve birkaç gündür bir mahalle sakininde yatan Ferhat’ın karnını esnaf doyuruyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Elbistan mitinginde Aşık Mahzuni Şerif’in "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" sözleriyle başlayan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın "Yiğidi kim muhtaç etmiş kuru soğana?" sözleriyle devam eden polemiğin altından dram çıktı. Cumhuriyet tarihinin en önemli ozanlarından Aşık Mahzuni’nin oğlu Ferhat, başkent sokaklarında sefil bir halde yaşıyor. Doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Ferhat’a Dikmen’deki esnaf sahip çıkıyor.

Üvey anne suçlanmıştı

Yakın zamana kadar Dikmen İlker Caddesi’ndeki bir benzinliğin kulübesinde yaşayan Ferhat, benzinliğin el değiştirmesinin ardından sokakta kaldı. Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ferhat’la ilgili Zaman Gazetesi beş yıl önce bir haber yapmıştı. Haberde Ferhat’ın zaman zaman dilencilik yaptığı vurgulanmıştı. O dönem Aşık Mahzuni’nin ilk eşi Fatma’dan olan çocukları Ferhat’ın öz kardeşleri Şirin ve Emrah ile üvey anne Fatma Mahzuni birbirlerini suçlamıştı.

O dönemde sokaklarda yaşayan Ferhat’a ikiz kardeşi Şirin Alpsatan Mahzuni’nin bir kulübe tuttuğu belirtilmişti. İkizi Şirin Mahzuni, annesi öldükten sonra Ferhat’la kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıklarını ve hayatını türkücülük yaparak kazanıp kardeşine baktığını söylerken, üvey anne Fatma Mahzuni, "Ferhat’a da Şirin’e de 26 yaşına kadar ben baktım" demişti. Aşık Mahzuni’nin son eşi, "Madem Ferhat’a bakmadığımı söylüyorlar, o zaman biraz da öz kardeşleri Emrah ve Şirin baksın ona. Ben onu yurtdışında dilsizler okuluna bile vermek istedim ama öz kardeşleri engel oldu" demiş, Şirin Mahzuni, bu iddianın yalan olduğunu söylemişti.

Satırlarına sahip çıkanlar ona da sahip çıksınlar

AŞIK Mahzuni’nin arkadaşı halk müziği sanatçısı Talip Şahin, "Siyasilerimiz Mahzuni’nin satırlarına sahip çıkıyorsa, oğluna da sahip çıksınlar" dedi. Ferhat’ın sürekli gezdiği sokakta üvey annesinin oturduğunu ancak ilgilenmediğini söyleyen Şahin şunları anlattı:

"Ferhat yıllardır sokaklarda. Esnafa gidiyor karnını doyuruyor ve yine sokaklara dönüyor. Neyse ki bir mahalle sakini ona sahip çıktı ve birkaç gündür evinde misafir ediyor. Ferhat, Mahzuni’nin ölümünden sonra telif haklarından hiç yararlanmadı. Akli dengesi de yerinde değil. Bu çocuktan vekaleti nasıl aldılar, hangi noter bu haldeki birinin imzasını kabul etti bilemiyorum. Erdoğan ve Baykal’ın atışmalarında Mahzuni’nin dizelerini kullandıktan sonra içim bir kez daha acıdı."

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