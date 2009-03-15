Aşık Mahsuni'nin oğlu paylaşılamıyor!

Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Baykal’ın soğan polemiğinden sonra, "Oğlu muhtaç oldu kuru soğana" manşetiyle gündeme gelen Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ferhat Mahzuni’ye, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Türkiye Özürlüler Eğitim Vakfı ve Seyranbağları Huzur Evi sahip çıkmak istiyor.



Siyasette "kuru soğan" polemiğiyle gündeme gelen Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ferhat’ın sefil bir yaşam sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Türkiye Özürlüler Eğitim Vakfı, Seyranbağları Huzur Evi, Ferhat’a sahip çıkmak istedi. Hürriyet’ten Deniz Gürel'İn haberine göre, çok sayıda vatandaş da Ferhat’a yardım etmek istediğini söyledi. Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürü Neriman Koca ise "Ferhat için ne gerekiyorsa yapılacak" diye konuştu.



Üvey anne: Baktım



Çankaya Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan ve Ferhat’a sahip çıkmamakla suçlanan üvey anne Fatma Mahzuni şunları söyledi: "O çocuğa ben baktım. Şu anda 12 yaş zekasında. Kapılarım sonuna kadar açık. 42 yaşında bir insanı nasıl sokağa atarım. Hadi ben attım diyelim, ’starım’ diye gezinen kardeşi, emlakçılık yapan diğer kardeşi neden bakmamış. Ellerini vicdanlarına koysunlar, dilendirip para kazanıyorlar. Mahzuni bunların hepsini mirasından zaten reddetmiş. Bana bunun nedenlerini ve geçmiş dosyaları açtırmasınlar."



’Ev tuttum’ iddiası



Ferhat ile ikiz kardeşi Şirin dün buluştu. Şirin Mahzuni, "Hayatı garanti değil, her gün endişeliyim. Anne-baba ayrılığının bedelini bizler ödedik" dedi. Ferhat’a kendisinin baktığını öne süren Şirin Mahzuni, "Ferhat’a ev tuttum, istediği zaman orada kalıyor. Ancak iki-üç gündür kendisine ulaşamadım. Vasisi olmak, yasal olarak bakmak için savaşıyorum. Herkes sevdiği için ona para veriyor" iddiasında bulundu.



Kaderimizle büyüdük



Ferhat’ın öz kardeşi Emrah Mahzuni ise şunları söyledi: "Biz 3-4 yaşındayken annem, babam ayrılmış. Bizi ebemiz, dedemiz büyüttü. Kendi kaderimizle büyüdük. Ferhat’a bakabilecek ne maddi ne manevi gücümüz vardı. Ben belediyede çalışıyorum. İmkanlarım olsaydı, bakabilmeyi isterdim. Kız kardeşim Şirin onunla ilgileniyor ama evde durmuyor o da. Tutmak da zor profesyonel yardım alması lazım. Velayeti babam vefat ettikten sonra Şirin almak istedi, mahkemelik oldular. Mahkeme halen devam ediyor. Biz telif almadık, Fatma Hanımlar aldı."