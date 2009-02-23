Asia'nın sırrı İstanbul'da

“Trauma”, “Suspiria” gibi unutulmaz filmler çeken, korku sinemasının usta yönetmeni Dario Argento, oyuncu kızına verdiği Asia (Asya) isminin İstanbul’la bağlantısını anlattı.



İstanbul’da tatile gelmiştik



IF İstanbul Film Festivali’ne jüri üyesi olmak üzere ülkemize gelen ünlü İtalyan yönetmen Argento Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kızına Asia (Asya) ismi vermesinde yıllar önce İstanbul’da geçirdiği tatilin başrol oynadığını açıkladı: “Asia’nın anne karnına düşmesi bizim İstanbul tatilimiz sırasında oldu. Bunun için adını Asia koyduk. İstanbul’un bizim ve kızımız için gerçekten de ayrı bir yeri var.”



Ferzan Özpetek arkadaşım



Yıllar sonra geldiği İstanbul’u çok değişmiş bulan 69 yaşındaki yönetmen, “Özellikle yollar ve binalar çok değişmiş. Tarihi yerler tabii ki aynı. İnsanların misafirperverliği de...” dedi. Argento, yakından takip ettiğini belirttiği Türk sineması hakkında da konuştu: “Ferzan Özpetek çok yakın arkadaşım. Filmlerini de seviyorum. Ayrıca Fatih Akın’ın filmlerini de beğeniyorum. Onunla Berlin Film Festivali’nde birlikte jüri üyeliği yapmış ve iyi anlaşmıştık.”

