Aşı yaptırmayan öğretmen, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Nevşehir’de, aşı yaptırmayan öğretmen Hasan Ali Yıldırım (45), Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı. 5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.