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Koronavirüs

Aşı yaptırmayan kardeşler, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden iki kardeş 10 gündür hastanede yatıyordu

22 Eylül 2021 15:47

10 gündür hastanede Covid-19 tedavisi gören iş insanları Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin Covid-19 aşılarını yaptırmadıkları öğrenildi.

Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de Adana'da hastaneye başvurdu. PCR testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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