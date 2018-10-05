Aşı reaksiyonu nedeniyle 40 öğrenci hastaneye götürüldü (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Antalya\'da 40 öğrencinin okulda aşı sonrası reaksiyon nedeniyle hastaneye başvurmasının ardından Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Aksu İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu\'nda, rutin aşılama çalışmaları sırasında fenalaşan öğrencilerin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinde tetanoz aşısı yapılırken bir kız öğrenci, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine sağlık ekibi tarafından müdahale edilerek 112 ambulansı ile en yakın özel bir hastaneye götürülmüş, burada yapılan incelemede aşı komplikasyonuna (yan etki) rastlanılmamıştır. Okulda yapılan aşılama çalışması devam ederken diğer öğrencilerin de aşı korkusuna bağlı olarak benzer tepkiler verdiği gözlenmiştir. Daha sonra hastaneye sevk edilen öğrencilerin hiçbirinde aşıya bağlı komplikasyon görülmemiştir. Öğrencilerin sağlık durumları iyi olup hiçbirinde yatış gerektiren bir durum yoktur. Bazı öğrencilerin tedirginlik ve korkuya bağlı bu tür reaksiyonlar göstermesi rastlanılan normal bir durumdur. Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz 7 ilçede sürdürülen aşılama çalışmaları ile ilgili araştırma yapmış ve hiçbir öğrencide komplikasyon görülmediği tespitinde bulunmuştur. Aşılama çalışmalarında süreç, Bakanlığımızca ve ilgili müdürlüklerimizce titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.\"