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Politika

Aşı programı ve bayram tatili ele alınacak; Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor

05 Temmuz 2021 07:19

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Kabine toplantısında, salgının seyri, Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Öte yandan ABD’nin çekildiği Afganistan’da önümüzdeki süreçte Türkiye’nin atacağı adımların da ele alınması planlanıyor.

İç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomideki durumun da konuşulacağı toplantının ardından Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor..

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