Aşı olmayı reddeden öğretmen yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı ama nafile, çok ağır bir hastalık

Konya'da Covid-19'a yakalanan rehberlik öğretmeni Abdurrahim Hançer, yoğun bakımda solunum desteğiyle tedavi altına alındı. Farklı görüşler nedeniyle aşı olmadığını söyleyen Hançer, yaşadıklarını "Denemediğim bitkisel ürün kalmadı ama nafile. Daha önce kullanmadığım kadar ilaç kullandım" sözleriyle anlattı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Koronavirüs vaka sayısı 100 binde 415,51 olan Konya, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 71 olarak belirlendi.

Koronavirüs'e yakalanıp, Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum desteğiyle tedavi gören rehberlik öğretmeni Abdurrahim Hançer, "Yaklaşık 10 gündür bu hastalığa tutuldum. Önce normal bir şekilde evde atlatırım, diye düşündüm. Sonra bu hastalığı evde atlatamayacağımı anlayınca hastaneye geldim. Önce servise yattım, oradan da yeterli nefes almamadan dolayı yoğun bakıma kaldırıldık. 5 gündür yoğun bakımda yatıyorum büyük bir mücadele veriyorum" dedi.

Aşı olmadığına pişman

Aşı olmadığı için pişmanlığını dile getiren Abdurrahim Hançer, şöyle konuştu: "Kafamızdaki sürekli tereddütlerden dolayı maalesef aşı olmadım. Çünkü çok farklı görüşler vardı. Ama bu işin sonunu gördükten sonra ikinci şansımız yok. Bu hastalık öyle bastırılacak bir hastalık değil. Çok ağır bir hastalık. Nefessiz kaldığın zaman dünyada hiçbir şey yok, en önemli şey nefes almak. Daha önce kullanmadığım kadar ilaç kullandım. Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Geceli gündüzlü her türlü yardımda bulundular."

"Yaşım 40, bağışıklığımıza güvendik ama durum öyle değilmiş"

Koronavirüs'e yakalandığında bitkisel ürünler kullanarak evde geçmesini beklediğini, ancak hiçbir fayda göremediğini ifade eden Hançer, "Bu hastalık, müthiş bir baş ağrısıyla başlıyor. Halsizlik de had safhada. Devletin verdiği ilaçları kullanıyorsun ya ayağa kalkıyorsun ya da kalkamıyorsun. Ben bitki ilaçları çok kullanırım ama kullanmadığım şey kalmadı. En son da bir akşam artık nefes darlığından ambulansı aramak zorunda kaldım. Oksijen makineleri çok gelişmiş ama insanın kendi nefesi gibi yok. Genciz dedik, yaşım 40 benim daha bağışıklığımıza güvendik ama durum öyle değilmiş. Devletimize güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

Ailesinde aşı olan kişilerin hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini söyleyen Abdurrahim Hançer, şunları söyledi: "Benim annem iki doz aşı oldu, hiçbir şeyi yok. Ağabeyim, ablam ve yengem şu anda hastanede yatıyorlar. Diğer kardeşlerim karantina altındalar. Annem aşılıydı birkaç kardeşim de aşılıydı annem çok şükür hafif atlattı yaşlı olmasına rağmen. Diğer kardeşlerim de aşılıydı, onlar da iyiler." (DHA)