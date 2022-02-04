Aşı olmayı reddeden askerlerin ABD ordusundan ihraç süreci başlıyor

ABD ordusunda Covid-19 aşısı olmayı reddeden askerlerin görevden alınma süreci başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre,Pentagon’un duyurduğu aşı zorunluluğundan bu yanada aktif askeri görevde olan askerlerin büyük bir çoğunluğunun en az bir doz Covid aşısı olduğu biliniyor.

Yetkililer, ordunun her an göreve hazır olması gerektiğini ancak Covid aşısı yaptırmayanların bu düzeni bozduğunu söyledi.

İstisnai olarak, 1 Temmuz 2022 tarihinde veya bu tarihten önce ayrılma veya emekliliklerini tamamlayacak veya geçiş iznine başlayacak olan askerlere geçici muafiyet tanınacağı ifade edilen açıklamada, "Tıbbi muafiyet veya dini muafiyet talebinde bulunan aşılanmamış askerler, talepleri incelenirken geçici olarak Covid-19 aşısından muaf tutulur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kara Kuvvetlerinin henüz herhangi bir askeri Covid-19 aşısını reddettiği için ordudan ayırmadığı kaydedilen açıklamada, "26 Ocak itibariyle, iki tabur komutanı da dahil olmak üzere toplam altı komutanı görevden aldı ve aşı emrini reddettiği için 3 bin 73 askere kınama cezası verildi" denildi.