Aşı olmayanı PCR testli günler bekliyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede “aşı olmamayı tercih eden” vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar netleşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı da dün, aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer okul çalışanları haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Eğitim sektörü için bu testler devlet hastanelerinde ücretsiz, özelde parayla. 6 Eylül’den itibaren de uçak ve toplu taşıma aracıyla şehirlerarası yolculukta 48 saat öncesinden PCR testi yaptırılacak. Konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetlere girişte de ‘negatif test sonucu’ şart olacak.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan 'PCR testi zorunluluğu' genelgesi: 6 Eylül'de başlıyor

“220 bin öğretmen hiç aşılanmamış; okul çalışanları arasındaki aşılanma oranları ise belli değil”

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasına göre yüzde 20 hiç aşılanmamış öğretmen bulunduğunu belirterek kararları şöyle değerlendirdi:

“Bu da 220 bin öğretmen demek. Öğretmenlik gibi bir meslek için çok yüksek bir rakam. Enfeksiyoncu olarak bardağın boş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Vakalar 20 binlerde. Öğretmenler dışında okul çalışanları arasındaki aşılanma oranları ise belli değil. 220 bin öğretmene haftada yapılacak iki test 450 bin test eder. Öğretmenler sürekli hastaneye gidecek. Zahmetli olmasının yanı sıra kamuya büyük bir yük. Bu nedenle eğitimli kişiler olan öğretmenlerimizin kısa süre içinde çift doz aşılarını yaptıracaklarına inanıyorum. Öğretmenlerin yüz yüze geleceği kesimin büyük kısmı aşılanmamış olacak ve bu bulaşmayı arttıracak.”

"Öğretmenlerin aşılı olması gerekiyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan da okulları açmanın önemini vurgulayarak, “Bu nedenle öğretmenlerin aşılı olması gerekiyor. Aşılanmamış öğretmenlerimizden de haftada iki kez PCR alınması güvenli eğitim için zorunlu” dedi.