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Dünya

"Aşı olmayana iş yok": Fiji, çalışanlara Koronavirüs aşısı yaptırmayı zorunlu kıldı

09 Temmuz 2021 15:21

T24 Dış Haberler

Fiji'de hükümet Covid-19 aşısı yaptırmanın memurlar ve özel sektör çalışanları için zorunlu olacağını duyurdu.

Aşı yaptırmayı kabul etmeyen bazı kişilerin işinden olabileceği belirtildi. 

Başbakan Frank Bainimarama, yaptığı açıklamalarda 1 Ağustos itibariyle özel sektördeki tüm işveren ve işçilerin en az bir doz aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Bainimarama, "Bir şirket CEO'su da olsanız, tek başınıza çalışan bir tüccar da olsanız, maaşlı çalışan da olsanız fark etmez. İşinize devam etmek için aşılı olmalısınız yoksa iş yeriniz kapanma riskiyle karşı karşıya kalır. Aşı olmayana iş yok; bize bilim böyle diyor ve şimdi biz de bunu yasayla uygulayacağız" diye konuştu.

Memurlar 15 Ağustos'a kadar aşılanmadıkları takdirde idari izne çıkarılacak. 1 Kasım'a kadar aşı olmayanlar ise işten çıkarılacak.

 

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