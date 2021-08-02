"Aşı olmayan memura her hafta test, aşılılara pozitif ayrımcılık" uygulaması masada

Hükümet, aşılamaya rağmen Koronavirüs vaka sayısında artışın devam etmesi üzerine sonbaharda izlenecek yol haritasını oluşturmak için hazırlıklara başladı. Kamuda aşı olmayanlara ABD’deki gibi her hafta PCR testi ve maske zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, aşıya direnci kırmak için pozitif ayrımcılık masada.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda ortaya konulan öneriler, hükümette değerlendiriliyor. Bayramdan sonra aşılamanın yeniden hızlanmasına karşın bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.

Hükümet, aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için de çalışıyor. Uzmanlar, ABD’de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara, her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirttiler.

Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade ediliyor.