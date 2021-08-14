Aşı olmayan kızını Covid-19'dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce Covid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Lale Duran (26), Altınay Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Evladını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Sefer Duran, AA muhabirine, kızının aşı karşıtlarından etkilendiğini ve Koronavirüs aşısı yaptırmadığını söyledi.

Aşı karşıtlarına tepki gösteren Duran, şöyle konuştu:

"Ben ve eşimle birlikte ailemizde 6 kişi bu virüse yakalandı. Hepimiz aşımızı olmuştuk ancak çocuğum aşı olmadı, aşısızdı. Ailemizde aşısız olan tek kişi Lale idi. Ama aşı olmadığı için Lale'miz bu savaşı kazanamadı. Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi ama sonucu kötü oldu. Lale'miz soldu. Başka kızlarımız da çocuklarımız da ölmesin. Buraya cenazeye veya taziyeye gelen arkadaşlarıma dostlarıma bütün herkese söyledim, aşınızı olun, ben bunun acısını yaşadım siz yaşamayın."

Covid-19'a yakalandığında 9 gün hastanede yattığını belirten Duran, şöyle devam etti:

"Allah devletimizden razı olsun, hastanede bize çok güzel baktılar. Bütün hocalarımızdan ve sağlık personellerinden Allah razı olsun. Ama önemli olan oraya düşmemek bunun için de herkes aşısını olsun, oraya düşmesin. Devletimiz zaten bu konuda çok yardımcı oluyor. Bizim mahallemize kadar aşıcılar geldi. Cami hoparlörlerinden duyurular yaptılar ama benim yavrum gitmedi. Biz gittik aşımızı olduk ama o olmadı ve Lale'mizi kaybettik."

"Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin"

İnsanların bilinçli olması, sosyal medyada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum. Herkes aşısını olsun, kızlarımız Lalelerimiz ölmesin. Benim yavrum öldü, evlat acısı çok zor, hiçbir şeye benzemiyor. Aşı karşıtlarına vermek istediğim mesaj ise sosyal medyalardan kulaktan duyma sözlere inanıp kimse aşısını yaptırmamazlık yapmasın. Benim Lale'm bu yüzden soldu. Sosyal medyadaki kulaktan dolma sözlere kandı aşısını olmadı ve sonu ölümle bitti. Sosyal medyaya kimse inanmasın, herkes aşısını olsun. Devletimizin Sağlık Bakanlığı var gitsinler, sorsunlar, aşıların içeriklerini öğrensinler gerek yok böyle sosyal medya olaylarına kimse inanmasın, ben evlat acısı yaşadım, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın."