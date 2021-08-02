"Aşı olmayan evden çıkamasın" diyen Duterte'den Fransa'da sosyal yaşam için aşı zorunluluğuna; ülkeler vatandaşlarını ikna etmek için hangi yolları izliyor?

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Delta varyantı endişesi tüm dünyayı sararken dünya liderleri, eğitim kurumları ve iş yerleri insanların virüse karşı aşı yaptırmak konusunda nasıl ikna edileceğine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Koronavirüs aşılarının Delta varyantının ağır hastalık ve ölümcül etkilerine yüksek oranda koruma sağladığı bilinirken aşı olmayan kişilerin toplumsal bağışıklık sağlanmasının önüne geçtiğine ilişkin raporlar, ülkelerde aşıya teşvik için çeşit çeşit stratejilere başvurulmasına neden oldu. The Guardian'da ülkelerin aşılama oranlarını artırmak için izlediği stratejiler derlendi.

Fransa, İtalya gibi ülkelerde çok sayıda mekana girerken aşı sertifikası gösterilmesini zorunlu kılan düzenlemeler, bazı grupların tepki göstermesine ve sokağa çıkmasına neden olurken Filipinler’de hükûmet aşı olmayı reddedenlere karşı daha sert bir tavır takındı.

İşte ülkeler ve aşıya teşvik için tercih ettikleri stratejiler:

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyonda yaptığı canlı yayın sırasında “Eğer aşı olmak istemiyorlarsa evlerinden çıkmalarına izin verilmemeli. Böyle bir yasa yok diyebilirler ancak kaç kişinin öleceğini görmek için yasa mı beklemeliyim” dedi.

Danimarka çok sayıda mekana girilirken Covid aşı sertifikası gösterilmesinin önünü açarken İtalya ve Fransa da bu adımları takip etti. Restoranlarda kapalı alanda yeme yemek, spor etkinliklerine katılmak, müze, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için insanlardan aşı olduklarını gösteren bir sertifika taşımaları istendi.

Almanya ve İngiltere henüz aşı yapılmasını zorunlu hâle getirecek herhangi bir adım atmadı.

ABD’de ise Başkan Joe Biden Google, Facebook, MGM Casinos gibi dev şirketler ile California ve New York eyaletlerinin belediye başkanlarıyla aşı sertifikası konusunu görüştü. Biden federal çalışanlar için aşı kanıtı ya da düzenli test sunmaları gerekliliğini açıklarken “Şu an çok sayıda insan ölüyor ya da sevdiklerini kaybediyor. Özgürlük, sorumluluğu da beraberinde getirir. Lütfen sorumlu davranın. Kendiniz, sevdikleriniz ve ülkeniz için aşı olun” dedi.

Avrustralya Başbakanı Scott Morrison da aşı yaptıran vatandaşlar için çeşitli kısıtlamaların hafifleyeceğini duyurdu.

Sertifika geldi randevular arttı

Aşıyı zorunlu hâle getirecek uygulamalar bazı vatandaşların tepkisini çekse de Fransa'da Emmanuel Macron'un aşı sertifikasını duyurduğu günden itibaren randevularda ciddi bir artış yaşandı. İtalya'da da "Yeşil Geçiş" uygulamasıyla birlikte randevuların yüzde 200 arttığı belirtildi.