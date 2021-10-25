Aşı olmayan ailede bir hafta içerisinde 3 kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koronavirüs aşısı olmadıkları belirtilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş yaşamını yitirdi. Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da tedavi gördüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde öldü.

Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine Koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı. Anne Yumurtaş kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. (İHA)