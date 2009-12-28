'Aşı konusunda zorlama yok'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi aşısının, tamamen ''gönüllülük'' esasına göre yapıldığını, herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.



CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın yazılı soru önergesini yanıtlayan Akdağ, aşı olmak istemeyen sağlık çalışanlarından, ''önemli bir risk grubundaki bu meslek mensuplarını bilgilendirdikten sonra, aşı yaptırmama sebeplerini ortaya koymak'' amacıyla bilgi toplandığını ifade etti.



Akdağ, sözü konusu uygulamanın sağlık çalışanlarını kayıt altına almak amacıyla yürütülmediğini, bu nedenle Tabipler Birliğinden veya ilgili sendikalardan görüş alınmasına gerek duyulmadığını kaydetti.



Sağlık Bakanı Akdağ, aşı olmayan ve beyanda bulunmak istemeyen doktor, hemşire veya başka bir sağlık personeline herhangi bir yaptırım uygulanmasının söz konusu olmadığını, gebe olup aşılanmak istemeyen sağlık personelinin ''koruma'' amaçlı olarak hastalarla teması az olan birimlerde görevlendirilmelerini istediklerini vurguladı.



'Aşı gönüllülük esasına göre yapılıyor'



Akdağ, ''Risk grubunda olduğu halde aşılanmak istemeyen kişileri sorgulamazken, risk grubunda olmadığı için aşılanmayan Sayın Başbakanımızı sorgulamamız düşünülmemelidir'' dedi.



Kendisine uygulanan aşının vatandaşlara uygulanan ile aynı olduğunu belirten Akdağ, ''farklı olduğu için basın önünde aşı olmadığı, görüntülerin basına sonradan verildiği'' iddiasının da doğru olmadığını kaydetti.



Akdağ, ''domuz gribi'' şüphesiyle ölen astım hastalarından numune alındığını ve Ulusal Referans Laboratuvarında teyit edildiğini ifade ederek, hastalığın tanısının klinik ve laboratuvar olarak konabildiğinden, nadir rastlanan şüpheli durumlar dışında otopsi ihtiyacının bulunmadığını vurguladı. Aşı konusunda hiç kimsenin zorlanmadığını ifade eden Akdağ, ''Aşı tamamen gönüllülük esasına göre yapılmaktadır'' dedi.



Pandemi Bilimsel İdeme Bilim Kurulunun alanında uzman olan farklı disiplinlerdeki akademisyenlerden oluşan bir kurul olduğunu anımsatan Akdağ, ilaç firmalarıyla çıkar ilişkisi içinde olduğu bilinen bir üyenin bulunmadığını bildirdi.