"Aşı karşıtlığı internet paylaşımlarıyla yaygınlaşıyor"

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yayın organı olan Toplum ve Hekim Dergisi’nin son çıkan sayısında uzmanlar aşı karşıtlığının, bilimsel verilere dayanmayan internet paylaşımları ile arttığını belirtti.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şafak Taner, “Bağışıklamayı kim tehdit ediyor: Aşı karşıtları? Aşı piyasası?” başlıklı yazısında, son yıllarda artan aşı karşıtlığının tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Taner, yazısında “Aşı karşıtlığı toplumsal bağışıklığın önünde engel oluşturarak bağışıklamayı tehdit etmektedir” dedi.



Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Alp Aker de “Aşı karşıtlığı” başlıklı yazısında, “Aşılar denenmiş, çok güvenilir ürünler olmakla birlikte toplumda bazı kesim ve kişilerce güvenliliği ve gerekliliği sorgulanır olmuştur. Günümüzde geçmişten farklı olarak aşı karşıtı fikirler hızlı bir şekilde medya ve özellikle internet yoluyla sosyal medya üzerinden yayılma imkanı bulmaktadır. Aşı karşıtlığının toplumda yaygınlaşması olasılığı aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmada aşılama programlarının başarısına karşı bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerine yer verdi.



