Aşı karşıtlarına Kordon yasağı: İzmir mitingi Bornova'ya taşındı

İzmir Valiliği, aşı karşıtlarının İzmir'de yapacağı mitingin yerini değiştirdi. Daha önce Kordon'daki Gündoğdu Meydanı'nda yapılması planlanan miting Bornova ilçesine alındı. Aşı karşıtları karara tepki gösterdi.

Aşı karşıtları tarafından İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de yapılacağı duyurulan mitingin yeri değiştirildi. Aşı karşıtlarının oluşturduğu Büyük Uyanış Hareketi'nin sosyal medya hesaplarından, daha önce 17 Ekim Pazar Günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulan mitingin, İzmir Valiliği'nin kararıyla Bornova Cumhuriyet Meydanı'na alındığı açıklandı.

Büyük Uyanış Hareketi'nin sosyal medya hesabından şu bilgi verildi:

"Değerli yol arkadaşlarımız. İzmir mitingimiz için valilik tarafından, daha önce düzenlenen mitinglerde olduğu gibi yer değişikliği yapılmıştır. Bu miting için de son günlerde değişikliğe gidilmesi aslında vazgeçmemiz içinse bizler asla pes etmiyoruz."

Ne olmuştu?

Aşı karşıtlarının 11 Eylül'de İstanbul'da yaptığı miting İstanbul Valiliği ile Maltepe Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getirmişti.



Valiliğin izin verdiği mitinge kaymakamlık karşı çıkmış, tartışmalara rağmen aşı karşıtları Maltepe'de bir araya gelmişti. Mitingden 4 gün sonra Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı Mülki, Derince Kaymakamlığı'na tayin edilmişti.

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