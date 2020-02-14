Aşı karşıtları üniversitede sempozyum planladı; okul yer tahsis etmedi

Türkiye'de aşı karşıtlarının sayısının arttığı dönemde Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı sempozyum tepki çekti. Üniversite yönetiminin sempozyum duyurulduktan sonra yer tahsis etmediğini açıkladığı etkinlik başka bir yere taşındı. Aşı karşıtı sempozyumu organize eden kişinin ise ses mühendisi ve müzisyen olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, ses mühendisi ve müzisyen Su Asaad (Somuncuoğlu) tarafından organize edilen, 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu'nun 8 Mart Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi'nde organize edileceği duyuruldu. Sempozyuma katılım ücreti 100 lira olarak belirlendi. Ancak Yeditepe Üniversitesi, sosyal medyada artan tepkiler üzerine söz konusu sempozyumu onaylamadıklarını, böyle bir etkinlik için yer tahsis edilmeyeceğini belirtti.

Su Asaad (Somuncuoğlu) ise sosyal medya hesabından sempozyumun başka bir yerde yapılacağını ilan ederek, "Sempozyum iptal değil. Ayni tarihte yapılacak. Sadece yerinde değişiklik olma durumu var" yazdı.

Kimler konuşacak?

Sempozyumun konuşmacıları arasındaki AIDS'in reddi ile ilgili kampanyalar yürüten televizyon programı sunucusu Joan Shenton, HPV aşısının yan etkilerine ilişkin bilimsel olmayan açıklamalarıyla bilinen antropolog Mario Lamo Jimenez ile kendisini 'Homeopati uzmanı' olarak tanıtan Dr. Hasan Gökhan Şentürk yer alıyor.

Aşı karşıtlarının sayısı artıyor

Türkiye'de aşı karşıtlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısının 50 bine yaklaştığı uyarısında bulunuyorlar. 2018'de 662 olan kızamık vaka sayısı ise geçtiğimiz aralık ayında 2666'ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları, sürekli olarak aşı karşıtlığını körükleyenlerin uzman olmadığı uyarısında bulunurken, bu kişiler halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.