Aşı karşıtları parti kuruyor

Kırıkkale’de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceğini açıkladı.

Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor. Kırıkkale'de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi'nin (DYP) kuruluş dilekçesini önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vereceğini açıkladı. Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele vereceklerini söyledi ve “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek” dedi.