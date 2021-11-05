Aşı karşıtları parti kuruyor

Özhan, partinin programında “İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip sistemi kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz'' ifadelerinin yer alacağını açıkladı.
Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Covid 19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.
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