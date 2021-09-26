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Aşı karşıtları mitinginde basın mensupları protesto edildi

26 Eylül 2021 16:54

Ankara'da düzenlenen “Büyük Uyanış Başkent” adlı aşı karşıtları mitinginde, başta Kanal D muhabiri ve kameramanı olmak üzere bütün basın mensuplarını “Dışarı” sloganıyla protesto edildi.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark’ta, “Büyük Uyanış Başkent” başlığıyla miting düzenledi.

HES kodu, maske ve mesafe kuralları ile girilen mitingde aşı karşıtlarından oluşan grup, Kanal D’nin kameramanını ve muhabirini görünce, “Kanal D dışarı” diye slogan atmaya başladı. Minibüsün üzerinde bulunan konuşmacının anonsu ile galeyana gelen aşı karşıtı grup bütün basın mensuplarını, “Dışarı” sloganı atarak protesto etti.

Kanal D muhabiri Oğuz Şahin ve kameraman Bayram Şahin miting alanında uzaklaşırken, aşı karşıtları alanda gördüğü bütün kameramanlara, “Dışarı” sloganları atmaya devam etti.

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