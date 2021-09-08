Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenliyor

Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de miting düzenliyor. Mitingde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bir konuşma yapacak.

“Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter’da kampanya başlattı. Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.

Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.

Mitingde konuşama yapacak isimlerden biri de, Üsküdar'da yapılan aşı karşıtı mitingde kullandığı "Aşı yapan hekimler yargılanacaklar" ifadeleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası’nın hakkında soruşturma başlattığı Dr. Bilgehan Bilge.

Dilipak'tan çağrı

Dilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.