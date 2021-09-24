Aşı karşıtı Kyrie Irving ve Wiggins, birçok maçı kaçırabilir

NBA'de oynayan ve aşı karşıtı olan Kyrie Irving ile Andrew Wiggins, eyalet kuralları gereği önümüzdeki sezon birçok maçta takımını yalnız bırakabilir.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins, ve Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, ekim ayında başlayacak olan 2021-2022 sezonunun büyük bir kısmında forma giyemeyebilir.

Golden State takımının da içinde olduğu San Francisco eyaletinin sağlık kurulunun belirlediği Covid-19 kurallarına göre kapalı mekan etkinliklerinin tamamına katılım için aşı olma zorunluluğu bulunuyor. Golden State'in sahası Chase Center'ı da içine alan bu kurala göre ziyaretçilerin yanı sıra çalışanların da bu kurala tabi olduğu belirtilirken, NBA özelinde oyuncuların da aşı olması gerekiyor.

Bu kurala göre 26 yaşındaki oyuncu takımının evinde oynadığı hiçbir maçta forma giyemeyecek. ABD basınında yer alan bazı haberlere göre Wiggins için özel bir hak tanınması ihtimaller dahilinde olsa da eyaletin sağlık kurulu bu konudaki yetkili merci.

Bu korkuyu yaşamak istemeyen Golden State yetkilileri bazı doktorlar aracılığı ile Wiggins'i ikna etmeye çalışsa da oyuncunun fikri değişmemiş gibi gözüküyor. Ayrıca, Wiggins eğer Golden State'in ev sahipliği yaptığı maçlarda oynamazsa maç başına 360 bin dolar gelirinden de mahrum kalacak.

Kısa forvet pozisyonunda görev alan Wiggins geçtiğimiz sezonu 18.6 sayı ortalama ile Stephen Curry'nin ardından takımının en skorer 2. oyuncusu olarak tamamlamıştı.

Kyrie Irving de oynayamayabilir

Fox Sports’tan Yaron Weitzman’ın haberine göre Brooklyn Nets‘in yıldız ismi Kyrie Irving, hala Covid-19 aşısını olmadı.

NBA genelinde aşı yaptıran oyuncuların oranının %90 civarında olduğuna inanılıyor. Bu istatistikler, Amerika’daki yetişkin nüfus içerisindeki aşılanma oranının yaklaşık %10 – %15 civarında üstünde.

Ancak New York ve San Francisco şehirlerinde Covid-19 aşısıyla ilgili sıkı bir protokol takip ediliyor. Bu iki şehirde yer alan New York Knicks, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets gibi takımların kadrosunda yer alan oyuncuların en az 1 doz Covid-19 aşısı olmadığı sürece maçlar ve antrenmanlar için tesislere girmesinin önüne geçen katı kurallar var. Oyuncular ancak tıbbi ya da dini açıdan aşı olmalaları gerektiğini belirten bir belgeye sahip olmaları durumunda aşısız şekilde tesislere giriş yapabiliyor.

Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, direkt olarak Kyrie Irving’in ismini vermese de takımdaki bazı oyuncuların aşı olmadığı için bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Marks, “Şu anda kimin oynayıp kimin oynamayacağı hakkında bir yorum yapamam. Ancak kadromuzda aşı protokolünün gerekliliklerini karşılamayan bazı isimler var. Onların kim olduğunu şu anda söylemeyeceğim ancak kamp zamanı geldiğinde tam takım halinde çalışmalarımıza başlayabileceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Irving, geçen sezon oynadığı 54 maçta 26.9 sayı – 4.8 ribaund – 6.0 asist ortalamaları yakalamıştı.