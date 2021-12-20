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Spor

Aşı karşıtı Kyrie  Irving, NBA'e geri dönüyor

20 Aralık 2021 11:53

New York eyaleti kuralları gereği aşı olmadığı için Brooklyn Nets’in ev sahibi olduğu maçlarda forma giyemeyen Kyrie  Irving, yapılan anlaşma sonunda belirli deplasman maçlarında oynayabilecek.

Bir dizi Koronavirüs ve sağlık testinden geçecek olan Irving, yeniden maç performansını yakaladığı takdirde bazı deplasman maçlarında süre alabilecek.

Kadrosundaki 7 oyuncudan sakatlık ve Koronavirüs problemleri nedeniyle yararlanamayan Brooklyn Nets, bu kararla hem kadrosunu genişletmeyi hem de Kevin Durant’in üzerindeki yükü azaltmayı amaçlıyor.

Nets ve Irving arasındaki buzlar erise de yıldız oyuncunun takıma hemen katılması beklenmiyor. İlk olarak 5 gün üst üste negatif Kovid testini ibraz etmek zorunda olan yıldız oyuncu, takıma katıldığında da her gün test vermesi gerekiyor.

Nets ile antrenmanlara hemen başlayacak olan Irving, takımının geriye kalan 27 deplasman maçının 2’si New York Madison Square Garden’da ve Kanada’nın ülkeye aşısız oyuncu almaması sebebiyle 1 Mart’ta oynanacak Toronto Raptors maçlarında süre alamayacak.

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