Aşı karşıtı Kyrie Irving'e iç saha maçlarında oynama izni çıkmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Covid-19 aşısı olmadığı için bu sezon Brooklyn Nets'in birçok maçında forma giyemeyen Kyrie Irving, New York'ta aşı zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.

NBA'de Doğu Konferansı takımlarında Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, takımını iç sahada oynadığı maçlarda yalnız bırakmaya devam edecek.

New York Belediye Başkanı Eric Adams sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle kapalı alanlardaki aşı ve maske zorunluluğunun 7 Mart itibariyle kaldırılacağını belirtti.

Kapalı alanlardaki aşı şartının kaldırılmasına rağmen Kyrie Irving, New York'taki maçlarda forma giyememeye devam edecek.

Athletic'te yer alan haberde, özel sektör çalışanlarına yönelik aşı şartının devam etmesinden kaynaklı olarak yıldız oyuncunun New York'taki maçlarda sahaya çıkamayacağı fakat maçlara seyirci olarak katılabileceği belirtildi.

Covid-19 aşısı olmadığı için 2021'de Brooklyn Nets forması giyemeyen Kyrie Irving, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı şehirlerde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından deplasman maçlarında oynayabilmişti.

Bu sezon 15 maça çıkabilen Kyrie Irving 25 sayı, 5.3 asist ve 4.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.