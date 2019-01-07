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Aşı karşıtı gazeteci, grip yüzünden hayatını kaybetti

Gazeteci, “Aşılar iblistir” demişti

07 Ocak 2019 16:08

ABD’de Fox News kanalının siyasi yorumcusu olan ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki Bre Payton, grip virüsü H1N1 ve menenjite bağlı komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybetti. 

28 Aralık 2018'de günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton'un aynı gün kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti.

Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.

<img class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/files/20190107141214_712f31ff-8353-4f36-8de1-57cc2252286d.jpg" alt="Payton LA Times'ın " eyalet="" daha="" çok="" insanı="" aşı="" olması="" konusunda="" uyardı"="" başlıklı="" bir="" haberi="" alıntılayarak="" "hayir!="" aşılar="" Şeytan'dan="" gelmedir"="" yazmıştı."="">

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