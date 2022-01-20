Aşı karşıtı Çek şarkıcı, bilinçli bir şekilde Covid'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti

Çek Cumhuriyeti'nde halk müziği sanatçısı Hana Horka, sağlık sertifikası almak için bilerek Covid’e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

The Guardian’da yer alan habere göre, aşı karşıtı Çek şarkıcı Hana Horka, Covid aşısı olmadığı mekânlara girebilmek amacıyla bilinçli bir şekilde kendine Covid bulaştırdı.

Horka, aşılı olan eşi ve oğlu Covid’e yakalanınca onlarla gönüllü bir şekilde temas etti.

Noel’den önce Covid testi pozitif çıkan Horka, ölümünden iki günde önce sosyal medya hesabından “Kurtuldum. Yorucuydu. Şimdi tiyatro, sauna, konser ve tatile gidebileceğim” yazdı.

Horka’nın oğlu Rek Horka, eşinin ölümünden aşı karşıtı hareketi suçladı ve annesini aşı olmamaya ikna ettiklerini söyledi.