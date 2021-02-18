Aşı için şırınga, sakallı kadın, alevler içinde kalp: iPhone'lara 200 yeni emoji gelecek

iPhone'larda gelecek güncellemeyle birlikte 200'den fazla yeni emoji kullanılabilecek. Yeni emojiler arasında aşıya hazır bir şırınga, yanan kalp, sakallı kadın ve çeşitli ten renklerinde çiftler var.

The Guardian'da yer alan habere göre, iPhone telefonlara gelecek ay sunulacak iOS 14.5 sürümü 200 yeni emojiyle birlikte gelecek. Emojipedia isimli emoji oluşturma sistesi yeni güncelleme için yeni emojiler yarattı, eski emojilerde de değişiklikler yaptı.

Emojilerde en büyük değişiklik kullanıcıların kendilerini çift olarak temsil edecek seçeneklerinin artması oldu. Şu ana kadar yalnızca iki insanın el ele tutuştuğu bir çift simgesi varken yeni güncellemede ten rengi çeşitleri geldi. Aynı zamanda sakallı insan simgesi için kadın emoji seçeneği de geldi.

Şu ana kadar kullanılan kan alınmış görüntülü şırınga yeni sürümde yerini aşıya hazır bir şırıngaya verdi. Yine Koronavirüs salgınının etkilerinden biri olarak öksüren emoji de geldi.