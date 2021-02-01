Aşı için çağırılan 80 yaş üstü vatandaşın randevusu “Aşı kalmadı” denerek iptal edildi

Manisa'da geçen hafta aşı için randevu alan 80 yaş üstü vatandaşın randevusu, aile sağlığı merkezinden “Aşı kalmadı, yarın arayın” denilerek ertelendi. Randevu alıp gitmeyen yurttaşların aşıları en sona bırakıldığı için vatandaş, “Acaba hakkımı kaybeder miyim” endişesi taşıyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Manisa’dan Cumhuriyet’e ulaşan 80 yaş üstü yurttaşlar geçen hafta içerisinde aşı için randevu aldıklarını bildirdi. Ancak perşembe günü randevu saatine kısa süre kala aile sağlığı merkezinden aranan yurttaşlara, “Aşı kalmadı, yarın arayın” denildi. Cuma günü yeniden aile sağlığı merkezini arayan yurttaşlara bu kez de “Aşı yok, pazartesi günü gelirse, biz sizi arayacağız” yanıtı verildi. Endişelenen yurttaş beklemeye başladı. Randevu alıp gitmeyen yurttaşların aşıları en sona bırakılıyor. Bu nedenle de sisteme girilen randevu gününde aşı olamayan yurttaş, “Acaba hakkımı kaybeder miyim” endişesine kapıldı.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’da ve bazı ilçelerinde risk ve yaş grubuna göre aşılama programında olan ve randevu verildiği halde aşı kalmadığı gerekçesiyle aşılanamayan yurttaşlarla ilgili şikâyetlerin kendilerine de geldiğini söyledi. “Randevuları olduğu halde aşısı yapılmayan vatandaşların hakkı kaybolacak mı?” sorusunu gündeme getiren Bakırlıoğlu, “gelecek aşıları risk ve yaş grubunu dikkate alarak illere yeterli sayıda göndermeli ve aşılama bu program dahilinde devam etmelidir” görüşünü ifade etti.