Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Çin aşısı başarısız olursa Türkiye geç kalmış olacak

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Çin’den getirilen Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran Türkiye’nin aldığı 5 milyon kişilik Çin aşısı için ‘’Çin aşısı başarısız olursa Türkiye geç kalmış olacak’’ dedi. Cankurtaran’a göre Türkiye’nin aldığı 10 milyon Çin aşısı iki doz yapılacağı için 5 milyon kişiye erişebilecek.

İlk doz aşının ikinci gününde olan Cankurtaran, herhangi bir yan etki hissetmediğini söyledi.



Pfizer’ın aşısını şirketin üretim kapasitesini düşürmesiyle 500 bin kişinin olabileceğini söyleyen Cankurtaran, ‘’10 milyon Çin aşısı alacağımıza aşı çalışması yapan diğer şirketlerlerle de anlaşma yapıp her şirketten toplam 10 milyon aşı alsaydık daha iyi olurdu çünkü eğer Çin aşısı başarısız olursa, Türkiye’nin aşıya erişimi sorun olacak. Ne zaman aşıya erişebileceğimiz çok belirsiz olacak" dedi.



Koronavirüs açısından yüksek risk grubunda olan toplam 15 milyon kişinin olduğunu ifade eden Cankurtaran, risk grubundaki kişilerin henüz grip aşılamalarının bile bitirilemediğini söyledi.



Koronavirüs aşısında zorunluluk getirilmesiyle alakalı görüşlerini aktaran Mustafa Cankurtaran, ‘’Kural olarak bir zorunluluk olmasa bile uygulamada bir zorunluluk olabilir. Örneğin aşılanan ülkeler aşılanmayanlara sınırlarını mutlaka kapatacaktır. Dolayısıyla başka bir ülkeye gitmek istediğiniz zaman mecburen aşı olmak zorundasınız. Havayolu şirketleri böyle bir uygulama getirebilir. Aşı olmayan vatandaşları uçağa almayabilirler" ifadelerini kullandı.



Cankurtaran aşı karşıtlarıyla ilgili de ‘’Senin hayatını bir aşıyla kurtaracağız dediğiniz zaman insanlar kendilerine çip takılacağınız ya da aşıyla kısır bırakılacaklarını düşünüyor bu insanlar zaten vardı hep olacak. Bir aşı kesin olarak başarılı sonuç verdiği zaman tüm aşı karşıtları aşı olmak için sıraya girecek çünkü bu hayati bir konu" diye konuştu.



Aşı olurken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bazı olumsuz yorumlarla da karşılaştığını söyleyen Mustafa Cankurtaran, ‘’Bana ‘neden yerli ve milli aşı olmadın?’ diye sordu dün insanlar. Biz henüz üçüncü faz 3 aşamasına gelmedik. Bu hastalığın artık bitmesi lazım bu yüzden biz de bilim adına faydalı olabilmek adına aşı gönüllüsü olmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaştığım görüntüde enjektörü sorguladı insanlar ‘Siz sahtekarsınız, bizi kandırıyorsunuz’ diyen binlerce beğeni alan tweetler oldu.’’



Aşı gönüllüsü Cankurtaran Çin aşısının en az yan etkiye sahip olan aşılardan biri olabileceğini ifade ederek ‘’Mantıken inaktif bir aşı olduğu için çocuklara aşı yaptırdığımız zaman olduğu gibi biraz ateş yapabilir’’ dedi.

Aşının ikinci ve son dozu ise 15 gün sonra yapılacak.