Aşı çalışmalarını ve maske zorunluluğunu eleştiren radyo sunucusu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde, aşı çalışmalarını ve maske zorunluluklarını eleştiren bir muhafazakâr radyo sunucusu, Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.
Radyo sunucusu Phil Valentine'ın ölümü, çalıştığı radyo kanalı SuperTalk tarafından duyuruldu.
Valentine, Koronavirüs'e yakalanmadan önce maske zorunluluğuna ve aşı programına karşı sözleriyle biliniyordu.
Temmuz ayında Koronavirüs'e yakalanan Valentine Facebook hesabından semptomların "öksürük, yorgunluk ve nefes tıkanıklığı" olduğunu söylemişti. Valentine, Koronavirüs'e yakalandıktan sonra takipçilerinden aşı olmalarını istemişti.