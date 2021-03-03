Aşı çalışmalarında 1 milyon dolar bağışta bulunan şarkıcı Dolly Parton, Koronavirüs aşısını yaptırdı

Moderna'nın Koronavirüs aşısı geliştirme sürecinde 1 milyon dolarlık bağışta bulunan ABD'li country şarkıcısı Dolly Parton da Koronavirüs aşısı oldu.

BBC'nin aktardığı habere göre, 75 yaşındaki Dolly Pardon, dün Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını yaptırdı. Parton aşı olmadan önce kendi şarkıcısı "Jolene"i aşı yaptırmaya teşvik edecek şekilde uyarlayarak söyledi.

Parton, Moderna'nın Koronavirüs aşısının geliştirildiği dönem Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Bağışın bir bölümü Moderna aşısını test süreci için kullanılmıştı.