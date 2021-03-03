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Dünya

Aşı çalışmalarında 1 milyon dolar bağışta bulunan şarkıcı Dolly Parton, Koronavirüs aşısını yaptırdı

03 Mart 2021 09:29

Moderna'nın Koronavirüs aşısı geliştirme sürecinde 1 milyon dolarlık bağışta bulunan ABD'li country şarkıcısı Dolly Parton da Koronavirüs aşısı oldu. 

BBC'nin aktardığı habere göre, 75 yaşındaki Dolly Pardon, dün Moderna'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını yaptırdı. Parton aşı olmadan önce kendi şarkıcısı "Jolene"i aşı yaptırmaya teşvik edecek şekilde uyarlayarak söyledi. 

Parton, Moderna'nın Koronavirüs aşısının geliştirildiği dönem Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne 1 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Bağışın bir bölümü Moderna aşısını test süreci için kullanılmıştı. 

 
 

 

 
 
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