Asgari ücretten sonra sıra emekli maaşlarında: Erdoğan "zam oranı" için talimatı verdi

Asgari ücret zammı sonrası gözler bu kez Aralık enflasyonu ile belirlenecek olan emekli zam oranına çevrildi. Kulislere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili enflasyon + yüzde 25 zam talimatı verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlenmişti. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.