Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplanacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yeni asgari ücret çalışmaları için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantı saat 11.00'de başlayacak.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi olmak üzere, toplam 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.



İş Kanunu gereğince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracılığı ile en geç 2 yılda bir belirlenmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın tespit ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor.



Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde, "Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını" göz önünde bulunduruyor.



Öte yandan, işverenlerin, yanlarında çalışan işçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödememe yükümlülüğü bulunuyor.



İşverenlerin, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapmamaları gerekiyor. İşverenlerin, yayımlanan asgari ücretleri iş yerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorunluluğu bulunuyor.



‘Piyasaların canlanmasına katkı yapacak’



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, yaptığı açıklamada, asgari ücretin yenilenmesinin fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, ekonomik krizin etkilerinin aşılabilmesi için asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayacak şekilde tüm ülke için tek rakam olarak belirlenmesi ve vergi dışı bırakılması gerektiğini belirtti. Kumlu, krizin talep daraltıcı etkisinin aşılmasında, asgari ücrete yapılacak vergi indiriminin bir araç olarak kullanılmasının önemine işaret etti.



Mustafa Kumlu, "Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere dar gelirlilerin kullandıkları mal ve hizmetlere yapılan zamlar, alım gücünün büyük ölçüde düşmesine yol açtı. Gelinen noktada, ekonomik kriz ve enerjiye yapılan zamların ardından asgari ücrete yapılacak zammın önemi bir kat daha arttı. Asgari ücrete yapılacak zam, piyasaların canlanmasına da önemli katkı yapacaktır" dedi.



Asgari ücret ve yapılan kesintiler



Asgari ücret, 16 yaşından büyük bekar bir işçi için asgari geçim indirimi dahil brüt 638,70, net 503,26 YTL; 16 yaşından küçükler için brüt 540,60, net 432,97 YTL; kapıcılar için brüt 638,70, net 542,90 YTL olarak uygulanacak.



Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için 135,44, 16 yaşından küçük işçiler için 107,63, kapıcılar için 95,81 YTL kesinti yapılıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 776,02, 16 yaşından küçük işçiler için 692,64, kapıcılar için 776,02 YTL'yi buluyor.



