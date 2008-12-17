Asgari ücrette taraflar ikinci kez buluştu

Çalışma Genel Müdürü Fikret Şöhret, Türk-İş genel merkezindeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, bir önceki toplantıda 2008 yılındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ilgili TÜİK, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan bilgileri istediklerini ve bu kurumların raporları kendilerine ilettiğini ifade etti.Toplantıda raporları değerlendirdiklerini anlatan Şöhret, tarafların uzmanlarının raporların ayrıntılarını değerlendireceklerini ve bir sonraki toplantıda bunların görüşüleceğini söyledi. Şöhret, komisyonun bir sonraki toplantısının 22 Aralık'ta TİSK Genel Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.