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Sosyal Güvenlik

Asgari ücrette taraflar ikinci kez buluştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 2. kez bir araya geldi. Bir sonraki toplantı 22 Aralık'ta TİSK Genel Merkezi'nde yapılacak.

17 Aralık 2008 02:00

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 2. kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. Bir sonraki toplantı 22 Aralık'ta TİSK Genel Merkezi'nde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Fikret Şöhret, Türk-İş genel merkezindeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, bir önceki toplantıda 2008 yılındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ilgili TÜİK, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan bilgileri istediklerini ve bu kurumların raporları kendilerine ilettiğini ifade etti. 

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Toplantıda raporları değerlendirdiklerini anlatan Şöhret, tarafların uzmanlarının raporların ayrıntılarını değerlendireceklerini ve bir sonraki toplantıda bunların görüşüleceğini söyledi. Şöhret, komisyonun bir sonraki toplantısının 22 Aralık'ta TİSK Genel Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.

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