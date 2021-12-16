Asgari ücrette reel artış 2022'de yüzde kaç olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre asgari ücret 4250 lira olarak belirlenirken, işverenden alınan damga ve gelir vergisi asgari ücrette kaldırıldı.

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2021 yılında geçerli olan net 2826 liralık asgari ücret göz önüne alındığında zam oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu yıl 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalaması aralık enflasyonu açıklanmadığı için henüz net olarak gerçekleşmedi. Ancak Bloomberg HT Araştırma Merkezi'nin piyasa katılımcılarından elde ettiği tahminler ışığında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 21,4 kabul edildiğinde, asgari ücretteki reel artış bu yıl için yüzde 29 olarak gerçekleşecek.

Söz konusu artış ise 2016'dan bu yana ki en yüksek reel artış olacak. Asgari ücretteki reel artış 2016'da yüzde 29,2 seviyesinde bulunuyordu.

Son 12 yıllık süreçte en düşük reel artışın olduğu sene ise yüzde eksi 3,2'le 2017 senesi oldu.