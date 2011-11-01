-Asgari ücretlinin sorunlarına araştırma talebi TBMM (A.A) - 01.11.2011 - CHP, asgari ücretle çalışanların sorunlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve 20 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Temmuz-Aralık dönemi için asgari ücretin 16 yaşını dolduran işçiler için net 658 bin 95 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise net 571 bin 97 lira olduğu anımsatıldı. Belirlenen bu asgari ücretin, bugünkü koşullarda insan onuruna yakışır bir yaşam sağlamaktan çok uzak olduğu ifade edildi. Gerekçede, TÜİK'in son verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 318 lira, yoksulluk sınırının 896 lira, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun araştırmasına göre ise açlık sınırının 902 lira, yoksulluk sınırının 2 bin 939 lira olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Ne acıdır ki bu rakamları açıklayan kurumun yetkilisi de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi olmasına rağmen, asgari ücret, TÜİK tarafından açıklanan verilerin oldukça altında tespit edilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı tahmin edilmektedir. Bunların aileleri ile birlikte gıda, konut, elektrik, su, yakıt, giyim, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları ve şartları üzerinden karşılaması mümkün değildir. Günümüzde belirlenen asgari ücret tutarı ile çalışanlar, maalesef insanca yaşama koşullarından uzaklaştırılmaktadır. Ülkemizde belirlenen asgari ücretin Anayasa, yasa veya yönetmelikte öngörülen kıstasları sağladığını kimse iddia edemez. Türkiye'de asgari ücretin, asgari yoksulluğun adı olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Asgari ücretle çalışanların sorunlarının tespit edilmesi ve asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde tespit edilmesi ile bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''