Asgari ücretliler de estetik yaptırıyor

Estetik yaptırma yaşı 16'ya indi



Karadeniz'de burun ameliyatlarına yoğun ilgi



Estetik yaptırmak psikolojik sorunları çözmez

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Oğuz Çetinkale Star gazetesine verdiği röportajda, asgari ücretlilerin de estetik yaptırdığını söylüyor.Gelişmişlikle orantılı. Sosyoekonomik durum düzeldikçe insanlar yaşam standartlarını yükseltmek için estetik ameliyata başvuruyor. BMW ya da Mercedes almak gibi bir şey, prestij sağladığı düşünülüyor. Hatta bazıları estetik olduğunun belli olmasını özellikle istiyor. ‘Bu burun olmaz, ben estetikliyim der’ diye uyarınca ‘Desin, ne var ki’ diyorlar.İskandinav ülkelerinde meslektaşlarımız ‘nadiren burun yapıyoruz’ diyorlar ama Türk toplumunun en problemli yeri burun.Yüzde 70, 80 oranında ama erkeklerde de estetik oranı giderek artıyor.Meme küçültme büyütme. Ergenlikte meme gelişmiyor veya aşırı gelişiyorsa geliyorlar. Doğumdan sonra deforme olan göğüs veya diğer bölgeleri düzeltmek istiyorlar. Bir de menepozdan sonra tazelenmek isteyenler var.Erkekler evlenmeden önce en çok burun istiyor. Evlendikten sonra pek önemseyen yok. 40’tan sonra göbek çevresindeki yağı alıyor, karnı geriyoruz. 50’li yaşlarda yüz gerdirme, saç ektirme var.Tabii, önceden keskin sınırlar vardı, asgari ücretliler de geliyor şimdi. Fiyatı öğreniyor, biriktirip geleyim diyorlar. Geliyorlar da. Maliyetler düştü. 10 sene önce 200 plastik cerrah vardı, şu anda 500’ün üstünde. Bir burun ameliyatı 2 ile 7-8 milyar arasında değişiyor.Görünüşe önem vermeye başladı insanlar. İyi bir iş bulmak, kişiliklerini ortaya koymak istiyorlar. Son bir iki günde ameliyatlar çok yoğundu mesela. 9 günlük tatili iyileşme süreci olarak kullanmak istiyorlar çünkü.Hastaların 4’te 1’i böyle geliyor. Sevdiği kız istiyor diye Burak Kut resmiyle gelen oldu. Hastaya ‘Sakın bir şey getirme, kendini getir’ diyorum ama...Yapmıyoruz. Psikiyatra gönderiyoruz. Mesela plajda çekilmiş bikinili bir sanatçı resmi getiriyor, ‘Bu burnu istiyorum’ diyor. Burun görünmüyor bile! Ama takmış, burnu benzerse o vücuda sahip olabileceğini düşünüyor.Evet, en problemli hasta grubu bu.Ebru Gündeş’in. Deniz Akkaya ve Ebru Şallı da öyle. Ama şu gerçeği kavrayamıyorlar; o resimlerin hiçbiri sabah çekilmemiş. Hepsi makyajlı, ışıklar ayarlanmış, kırışıklıklar photoshopla düzeltilmiş... O yüzden de ameliyat sonrası hayal kırıklığı yaşıyor, ‘Olmadı Doktor bey, beceremediniz’ diyorlar. Oysa burnun tam olarak oturması için 1 yıl geçmesi lazım.Gerekiyor elbette, ameliyat öncesinde de, sonrasında da psikiyatra gönderiyoruz mutlaka. Hastalar zorlanmıyor. İnsanoğlu buna da alışıyor. Gençler bir yılda, yaşlılar iki yılda alışıyorlar yeni yüzlerine.Yüz insan vücudunda çok özel bir alan. Yüzün bir hafızası, bir hatırası var. Estetik kaygılarla da olsa bu kadar hoyratça yaklaşılması, o yüzü gergin bir cilde, küçük bir buruna indirgemek gibi geliyor bana...Haklısınız ama biz o kadar ileri gitmiyoruz. Yüz gerdirme ameliyatlarının en fazla yapıldığı ülke Amerika. O kadar çok yapılıyor ki yüzdeki bütün çizgiler ifadeler kayboluyor, donuk bir yüz çıkıyor ortaya. Bizde hiçbir meslektaşımız yapmıyor bunu. Biz koruyucuyuz, onlar kadar radikal değiliz. Bir tiyatrocu hastam vardı. Yüzü çok sarkmıştı. Gerecektik ama o, ‘Çizgilerin tamamını değil sadece üçte birini alın. Bunları alın, şunlar kalsın. Benim mesleğim bu çizgilere bağlı’ dedi. Hak verdim, öyle yaptım.Tabii var. Hıristiyanlarda da var bu, Müslümanlarda da. Günah diye aile istemiyor mesela, ama çocuk çok istiyor. Sonunda hocadan izin alınınca ikna oluyorlar.Kadınlar bir başka kadınla aynı kıyafeti giymekten -hele de özel gecelerde, günlerde- çok rahatsız olurlar. Ama şimdi herkes birbirine tıpatıp benziyor. Yüzleriyle sürekli ‘pişti’ oluyorlar!Aynen öyle. Benimki kimsede olmasın, diyen de var ama az. Saç, makyaj, kıyafet gibi bu da moda tabi ama görünümün modası geçince ne olacak? O yüzden herkes kendine uygun olanı yaptırmalı.Arkadaşlarım saç ektir diyor zaten. Şu çizgilerim de belirginleşmeye başladı, onları sildireceğim galiba, evet.Estetik ameliyatlar çok gelişti, iş yüz nakline geldi dayandı.Dünyada üç kişiye yapıldı yüz nakli. Biz de bu düzeydeyiz. Farelerde köpeklerde yaptık, insanda daha kolaydır. Nakledilecek yüzler ölmek üzere olanlardan alınıyor. İslamda ceset bütünlüğü yok ama ülkemizde yüz veren aile olur mu, çok zor. Ancak kimsesizlerden alınabilir.Gen haritası çıkarılmıştı 2002’de. 6 ay sonra genlerle oynamak yasaklandı. Böyle sorunlar, hilkat garibeleri çıkabilir diye. Bu da yasaklanır bence. Yoksa söyledikleriniz olabilir. İllegal ülkelerdeki yeraltı kliniklerinde bu iş yapılabilir. Face/Off filmi de sadece 10 yıl önce çekilmişti ama yüz nakli şimdi gerçek.Doğumdan sonraki deformasyonla ilgili yaptım. Başka şeyler de istiyor ama her dediğini yapmıyorum. Yüzünde problem yok ama istiyor, yapacağım galiba...Diyorum doğrusu. İşin doğasında var bu. Otobüste, trende karşılaştığınıza değil tabii.Yüksek bir irade kapasiteniz olmalı, bu göz çevrenize yansıyor. Kaşlar arasındaki çizgi güleç yüzünüze rağmen otoriter gösteriyor sizi. Oraya bir şey yapmak lazım. Bir de burnunuzun şurası (üst kısmı) birazcık inceltilebilir... Bunlar yapılırsa hatlarınız yumuşar.Bu dediğiniz etik bir durum. Bazı hastaların ciddi takıntısı vardır. Body Dismorfik Sendrom diyoruz buna. Gerçek bir hastalıktır. Bu takıntıyı tespit edemezseniz o hasta üzerinizde kötü bir etiket olarak kalır. Üstelik bu hastalarda başarılı örnek çok az, hastalıksa sanıldığından yaygın. Bazı hekimler aklına yatmayanı yapmaz. Ben de öyleyim. Absürt bir şey isteniyorsa iknaya çalışırım. Israr ederse de ‘yapamam’ diyorum. Bazen illegal isteklerle de gelebiliyorlar. Mesela istediği yüzü tarif ediyor. Düşünüyorsunuz bunu niye istiyor diye. Altından eşinin ilgi duyduğu başka bir kadına benzeme isteği çıkabiliyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyen de oluyor.Evet. Açık, net ‘Ben eşinizi geri getiremem’ diyorum o zaman. Bazıları suç işlemiş, sosyal yaşantısını değiştiriyor ve tanınmak istemiyor. Onu da yapmıyoruz. Bir hastada çok zorlandım ama. ‘Bunları yaparsak kimlik değiştirmek zorunda kalırsın, pasaportun geçmez’ dedim. ‘Ya doktor bey, cezaevinden yeni çıktım, yeni bir sayfa açmak istiyorum’ dedi. Makul karşıladım, istediklerinin bir kısmını yaptım.Michael Jackson da takıntılı biri olabilir. Burnuna takmış, 12 defa ameliyat olmuş. Doktorlarıyla görüştüm, onlar da baskı altında kalmışlar. Gözle görülür bir kusur, bir iz varsa ameliyatla ilgili, devam etmek zorundasınız. Hasta haklı nedenle geliyor, ikna oluyor ameliyat ediyorsunuz ama takıntılı çıkınca böyle oluyor.Hayır, kırmıyoruz, testere ya da keskiyle kesiyoruz. Kırarsak parçalanır, düzgün olmaz.Saldırı ama gerçekten. Hukukçular şöyle tarif ediyor: ‘İnsan bedeninde deriden içeri bir şey geçince bu suçtur. Ama bunu doktorlar hastanede yapınca suç sayılmıyor, hatta elleri öpülüyor’. Deri bütünlüğü, insan bütünlüğü, Anayasal haktır, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde korunmuştur. O yüzden rıza şartı aranıyor şimdi yeni TCK’ya göre.Yok öyle algılamıyoruz. Konsantrasyon gerektiren bir iş bu, hata kaldırmaz. Ama bazen şöyle oluyor. Daha bugün oldu. Hasta ısrar etti, vazgeçirmeye çalıştım, burnun ameliyatı gerektirmiyor dedim. ‘Ben hiç hoşnut değilim’ dediği için yaptım ama tam ameliyata başlarken, çok da gerekmiyordu aslında diye geçti içimden.Dünyada estetik cerrahi 1925’lerde plastik cerrahi olarak başlamış. Bizde 50’li yıllardan sonra, ‘plastik tamir cerrahisi’ diye adlandırılmış. Asıl 60’larda ivme kazanmış. 80’lerden bu yana ise her şey yapılıyor.Bizim yaptığımız ameliyatlar dünyada ilk ona girecek düzeyde. Cerrahlarımızın yurt dışı tecrübesi vardır mutlaka. Ameliyat sayımız da dünyaya göre daha fazla. Cerrah sayısı daha az çünkü, daha fazla hasta düşüyor. Her şeyi yapabiliyoruz. Alt yapımızın eksik olduğu tek alan yanıklar, bu da Sağlık Bakanlığı’nın tasarrufuyla ilgili.Ajda Pekkan. Bülent Ersoy’un yüzündeki değişim hormon kaynaklı. Ajda ise ameliyatlı.Sınırı zorlayan bir hasta o. Mesleği gereği genç, dinç, iyi görünmesi lazım, bir yere kadar tamam ama... Bir kumaşı bile sök dik, sök dik, inceliyor kumaş. Tenin rengi bozuluyor, hissetmiyor. Altını gösteriyor deri. Bu kez de altına tabaka koymaya çalışıyoruz. Her seferinde yeni problemler ortaya çıkıyor. Ajda Pekkan’ınki de bu. Mesela Tansu Çiller hanımefendinin devamlı şiştir yüzü. Kırışıklarını düzeltmek için dolgu yapılıyor. İlk yapıldığında over doz uygulanır, bir iki ayda iner ama o sürede şiş görünür. Bu, işin rahatsız edici tarafı, sorunsuz hiçbir şey yok.Bir daha eski haline dönemeyecek çünkü. Görünümü gündemini kaybettiğinde sorun başlar zaten. O yüzden birine yüz olarak benzemek doğru değil, mümkün de değil. Zihinsel olarak da benzemelisiniz ki o yüzü tamamlayabilesiniz... Yoksa olmaz.