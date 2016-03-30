Asgari ücretliler bir hamburger için 4 saat mesai harcıyor

Financial Times’ta yer alan bir makalede ülkelerde alınan asgari ücretle büyük boy bir hamburger almak için kaç dakika çalışılması gerektiği hesaplanıyor. Listeye göre Türkiye’de bir asgari ücretlinin büyük boy hamburger alabilmesi için 3 saat 52 dakika çalışması gerekiyor.

Bu rakama göre Türkiye, Meksika’dan sonra hamburger için en çok çalışılması gereken ülke konumunda bulunuyor.

Listenin başını çeken Danirmarka'da ise asgari ücret kazanan birinin büyük boy hamburger alması için 16 dakika çalışması yetiyor.