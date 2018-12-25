Asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya soruyor: Gelecek zamlara hazır mıyız?

T24

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Asgari ücret, 2019 yılı için 2020 Türk Lirası oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete, 'oy birliğiyle' yüzde 26.05 oranında, 417 TL zam yapıldı.

TIKLAYIN - Asgari ücret belli oldu

Yapılan zam, günün sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Asgari ücretin 2000 liranın üzerine çıkması Twitter kullanıcılarının bir kısmı tarafından memnuniyetle karşılanırken; birçok vatandaş da yapılan 417 liralık artışın karşılığında yeni zamların da bu düzeyde gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısının hayat pahalılığının yeni zamlarla birlikte artacağı endişesi yaşadığı görüldü.

"ÖTV yükselişiyle beraber gelecek zamlara şimdiden üzülmeyi untumayalım"

Twitter'da asgari ücrette artışa dair yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

-2020 asgari ücret makuldür. Buna asgari ücretle geçinen bir birey sevinebilir fakat gelecek zamlar, ek vergileri göz önüne getirerek konuşmak gerekir.

-Asgari ücretin arttığına sevinirken yılbaşında ÖTV yükselişiyle beraber gelecek zamlara şimdiden üzülmeyi untumayalım.

-Asgari ücret 2000 Türk Lirası'nın üzerine çıktı. Gelecek zamlara hazır mıyız?

-Yıl başındaki zamlarla beraber 1600 lirayı arayacak gözler, bu işler böyledir, kaşıkla verirler, kepçeyle alırlar.

Sosyal medyada pek çok vatandaşın önümüzdeki aylarda zam yapılma ihtimalini ifade ederek kaygı duyduğu görüldü.