"Asgari ücreti vergiden çıkaracaksak, AGİ'ye alternatif bir gelir yaratalım"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Batı asgari ücretten vergi yükünün kaldırılmasını ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için alternatif bir gelir yaratma önerisinde bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Batı şunları kaydetti:

“Eğer asgari ücreti vergi dışında bırakacaksak, asgari geçim indirimine (AGİ) alternatif bir gelir yaratalım. Çünkü asgari ücreti vergi dışında bırakacaksak çalışan AGİ alamayacağı için pek bir işe yaramayacak. Hatta 3 çocuklu biri bu sistem olduktan sonra o ay maaş aldığı zaman değişen bir şey yok diyecektir. 2 çocuklu biri sadece 54 TL bir para alacak. Ayrıca brüt asgari ücret üzerinden alınan SGK işçi payı 500 küsur TL'ye denk geliyor. Bunu Hazine karşılarsa bu sorunu biraz daha fazla çözmüş olacağız. 7 milyon civarında asgari ücretli var. 7 milyon kişinin aylık olarak 500 TL SGK işçi primini Hazine'den karşılarsak, yıllık 42 milyar TL gibi bir meblağ çıkıyor. Bu meblağ, devlet bütçesinin sadece yüzde 4’üne karşılık geliyor"