"Asgari ücrete yüzde 25 ya da üstü bir zam olabilir"

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç Bloomberg HT'ye asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini belirtti.

Altınsaç’ın konuyla ilişkin olarak şöyle dedi:

“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor”