Asgari ücrete vergi muafiyeti anayasaya giriyor

AKP’nin 21. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde başladı. Basına kapalı bölümde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, yeni Anayasa’da uzlaşılan maddeleri anlatırken “Asgari ücreti vergiden muaf tutan maddeyi koyduk.” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da “İyi yapmışsınız.” karşılığını verdi. Asgari ücretten kesinti yapılmazsa yılda 12 milyar TL vergi kaybı yaşanacağı belirtiliyor. Ancak parti yönetimi, gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından bu adıma sıcak bakıyor.

Partisinin Kızılcahamam’daki kampında konuşan Başbakan Erdoğan, önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler çerçevesinde AKP’de bir ayrışma beklentisi içinde olanlara seslendi. Erdoğan, “bütün siyasi ikbalini, istikbalini bir şeyler üretmek üzerine değil, AK Parti içinde temenni ettikleri nifak üzerine kurmuş, bunun için pusuda bekleyenler var. 11 yıldır bunların heveslerini kursaklarında bıraktık, bundan sonra da onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu parti içinde kardeş kavgası bekleyenler, 11 yıldır boşuna beklediler. Bundan sonra da inşallah boşuna bekleyeceklerdir. Bizim fetretimiz, milletin fetretidir. Öyleyse biz bir fetret dönemine de fetret iklimine de asla müsaade etmeyeceğiz. Kaos, belirsizlik, bilinmezlik gibi kavramları bu parti için asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

90. yıla Marmaray’ı hediye ettik: “Biz on binlerce vatandaşımızla Mar-maray coşkusunu yaşarken muhalefetin genel müdürü (Kılıçdaroğlu) Tandoğan’da son derece seviyesiz, edep dışı bir biçimde bu ülkenin başbakanına hakaret ediyor. Onlar 10. Yıl Marşları söylerken biz 90. yıla Marmaray’ı hediye ediyor, 100. yılın hedeflerinden söz ediyoruz.”

İlk Meclis de dualarla açıldı: “Marmaray’ın dualarla açılmasını, Diyanet İşleri Başkanı’mızın güzel bir dua etmesini, Japonya Başbakanı da dahil olmak üzere oradan ellerin semaya açılmış olmasını birileri pek yadırgadı. Bu ülkenin ilk meclisi, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iştirak ettiği bir törenle dualarla açılmışken Marmaray’ın dualarla açılması sizi neden rahatsız ediyor?”

Kutuplaşma yok: “Türkiye’de bir kutuplaşma, bir ayrışma, bir farklılaşma kesinlikle yoktur. Diktatörlük, kutuplaşma, mahalle baskısı, yaşam tarzlarına müdahale gibi kavramlar, belli zamanlarda, belli program dahilinde tedavüle sokulmak isteniyor. Herkesin ortak değerleri olan cumhuriyet üzerinden, bayrak üzerinden bir ayrışmaya gidilmesine bizim gönlümüz razı olmaz. Böyle bir kutuplaşmaya da asla zemin hazırlamıyoruz. Yeni Türkiye, Meclis’in açıldığı günkü Türkiye’dir.”

Türkiye normalleşti: “Başörtülü kadınların TBMM’ye girmesi değil, bugüne kadar girememiş olması garabettir. Başörtüsü serbest oldu da n’oldu, bir şey oldu mu? İşte bakın normalleşti. Sevgi taçlandı, dayanışma taçlandı. Bu ülkede benim başı açık ve örtülü kardeşlerim arasında bir sıkıntı yok ki. Sıkıntı ne yazık ki karar vericilerdeydi. Şimdi halk da rahatladı. Kamuoyu araştırmalarında yüzde 74’e kadar memnuniyet var. Başörtülü kadınlarımız gibi başı açık kadınlarımızın da tercihleri bizim teminatımız altındadır.” Çözüm sürecinde umutsuz olmadık: “Terör meselesinin çözümünde karşılaştığımız dirençle bugüne kadar hiçbir meselede karşılaşmadık. Fakat çözüm noktasında hiçbir zaman umutsuz olmadık, hiç vazgeçmedik. Birilerinin şehit ağacına yeni künyeler çakabilmek için sabırsızlandığını biliyorum.”

Süreci muhafaza ediyoruz: “Maalesef hâlâ bazı yerlerde tehditler var. Bu tehditlerin nereden geldiğini de çok iyi biliyorsunuz. Süreci çok büyük bir sabırla, çok büyük bir hassasiyetle muhafaza ediyoruz. Muhalefete, kan lobilerinin kışkırtmalarına rağmen bu baharın kalıcı olması için yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Bu süreci bozan, vebalinin altında kalır. Biz elimizi, bedenimizi, canımızı bu sürece koyduk.”

Temayül yoklamalarında ne olduğunu biliriz: “Sahadaki araştırmalarımızı yaptık, yapacağız. Temayül yoklamaları 16 büyükşehirde yapıldı. Bizim derdimiz birilerine makam tahsis etmek değil, hizmet üreteceğiz. ‘Temayül yoklamalarında böyle çıktı, öyleyse bu böyle olacak’ da diyemeyiz. Temayül yoklamalarının da bazen ne şekilde olduğunu az çok biliriz. Yoklamalar bize tabii ki yol gösterici olacaktır ama o yoklama neticesi belirleyici olmayacak. Güven telkin edecek adaylar belirleyeceğiz.”

Asgari ücrette vergi kalkıyor

AKP, asgari ücreti vergi kapsamı dışına çıkarıyor. Basına kapalı bölümde milletvekillerine sunum yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, yeni Anayasa’da uzlaşılan maddeleri anlatırken Erdoğan’a “Asgari ücret vergi kapsamı dışı kalacak. Asgari ücreti vergiden muaf tutan maddeyi koyduk.” dedi. Başbakan Erdoğan da “İyi yapmışsınız.” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Asgari ücretten vergi kesintisi yapılmaması halinde devletin yıllık 12 milyar liralık vergi kaybı yaşayacağı belirtiliyor.